Коллектив и родители учеников Детской школы искусств № 3 в Баку выразили признательность за созданные условия (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Баку и регионах обновляются здания больниц, детсадов и школ, пришедших в непригодное состояние, сносятся старые и на их месте возводятся новые здания.

Одна из таких школ - открывшаяся на днях Детская школа искусств номер 3 имени Гюляры Алиевой в поселке Бюльбюля Сураханского района Баку.

Школа была создана в 1935 году при музыкальном обществе, с 1940 года действовала как Детская музыкальная школа номер 5, а с 1988 года – как Детская школа искусств номер 3.

В связи с тем, что в последнее время школа находилась в аварийном состоянии Фонд Гейдара Алиева построил новое здание.

В трехэтажном здании имеются 25 классных комнат, танцевальный зал, кабинет рисования, актовый зал, библиотека, учительская и столовая. В настоящее время в школе обучаются 493 ученика по 17 специальностям. Их обучением занимаются 110 преподавателей. Уроки танцев и рисования в Детской школе искусств проходят в группах, занятия по другим специальностям – индивидуально.

Коллектив учителей и родители детей очень положительно оценили работу, проведенную в школе, и созданные здесь условия.

В видеопроекте Trend "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" они выразили свою признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Директор Детской школы искусств номер 3 имени Гюляры Алиевой Эльвина Ахмедова:

«Сегодня очень радостный для нас день. Личное участие в открытии Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой подарило учащимся, преподавателям и родителям праздничное настроение. Она передала нам свои пожелания, ознакомилась с классными комнатами, актовым залом, столовой, и выразила нам свою благодарность. От имени коллектива учителей, учащихся и родителей выражаем свою глубокую признательность сначала президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и самому Фонду».

Заведующий отделением народных музыкальных инструментов Фариз Гусейнов:

«Огромное спасибо за то, что за очень короткое время на месте снесенной школы построено новое здание, за что мы выражаем свою благодарность. Своей работой мы будем воспитывать для страны и общества грамотных и талантливых музыкантов».

Родитель Руслан Гасанов:

«Двое моих детей – Магомед и Али учатся в этой школе. Один учится играть на кяманче, другой – на скрипке. Конечно же мы помним, какой была эта школа в прошлые годы. Здание устарело, и уже находилось в непригодном состоянии. Зато сегодня большое спасибо за то, что наше государство создало для нас, наших детей такие прекрасные условия. Как родитель я испытываю чувство гордости и радости, что вижу такие светлые классы, залы. Я горжусь нашим государством, и признателен Фонду Гейдара Алиева и его президенту Мехрибан Алиевой».

С видеопроектом можно ознакомиться здесь, а также на канале Информационного агентства Trend на "Youtube"

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)