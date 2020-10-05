Госслужба Азербайджана: Призывники отправляются не на фронт, а в учебные центры

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается исполнение распоряжения о призыве с 1 по 30 октября 2020 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госслужбу по мобилизации и призыву на военную службу.

"Граждане 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также в возрасте до 35 лет, не имеющие права на отсрочку от призыва на срочную действительную военную службу, отправляются на места службы в соответствии с установленным графиком с целью укомплектования Вооруженных сил личным составом. Сегодня знаменательный день в жизни призывников. Они отправляются на срочную действительную военную службу с большим воодушевлением для выполнения своих обязанностей, закрепленных в Конституции. Родители, с любовью отправляющие своих детей и родных на службу, где они станут частью Вооруженных сил, их близкие, оставаясь верными традициям, с энтузиазмом участвуют в церемонии отправки молодежи на военную службу. Призывники с гордостью заявляют, что будут дисциплинированно и бдительно нести военную службу, в совершенстве овладеют навыками обращения с военной техникой, уверенно продолжат славный путь наших предков, будут высоко нести почетное звание азербайджанского солдата".

В Госслужбе напомнили, что молодые солдаты отправляются не на фронт, а в воинские части соответствующих родов войск – учебные центры, где в течение предстоящих 3-х месяцев пройдут тренинги и изучат секреты военного мастерства, а затем продолжат службу в местах назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)