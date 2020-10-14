Уничтожена баллистическая ракета Армении - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Предотвращена очередная целенаправленная человеческая катастрофа спланированная Арменией.

Как сообщает Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

"Готовая к стрельбе баллистическая ракета Армении уничтожена на стартовой позиции в приграничной зоне оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Спасены жизни многих мирных жителей", - отметил помощник Президента Азербайджана.