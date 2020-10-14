В церкви в Гяндже прошла поминальная служба по жертвам ракетных обстрелов Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Русской православной церкви в Гяндже прошла поминальная служба по мирным жителям, погибшим в результате теракта армянской армии 11 октября.

Как передает в среду Trend, на церемонии были прочитаны молитвы за упокоение душ погибших. Принимающие участие в службе пожелали азербайджанской армии победы.

Отметим, что 11 октября вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу жилые кварталы в центре Гянджи. В результате скончались 10 мирных граждан, свыше 30 получили ранения.

В результате ракетного обстрела также пострадала Русская православная церковь в Гяндже.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)