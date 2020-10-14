В церкви в Гяндже прошла поминальная служба по жертвам ракетных обстрелов Армении (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Русской православной церкви в Гяндже прошла поминальная служба по мирным жителям, погибшим в результате теракта армянской армии 11 октября.
Как передает в среду Trend, на церемонии были прочитаны молитвы за упокоение душ погибших. Принимающие участие в службе пожелали азербайджанской армии победы.
Отметим, что 11 октября вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу жилые кварталы в центре Гянджи. В результате скончались 10 мирных граждан, свыше 30 получили ранения.
В результате ракетного обстрела также пострадала Русская православная церковь в Гяндже.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Известные личности исполняют гимн Азербайджана! Мы поступимся жизнью, но ни пядью нашей Родины (ВИДЕО)
Участвующие в боях на оккупированных территориях наемники автоматически превращаются в легитимную цель армии Азербайджана - помощник Президента
Заявление минобороны Армении о готовности наносить удары по любым военным объектам в Азербайджане - крайне опасно – Игорь Коротченко
Азербайджанские дизайнеры представили коллекцию из военного камуфляжа в поддержку армии (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджан защищает свои территории от незаконного иностранного военного присутствия - украинский депутат
Используя современную боевую тактику, азербайджанская армия уничтожает огневые точки ВС Армении - военный эксперт
В случае атак с территории Армении Азербайджан сохраняет за собой право обезвреживания легитимных военных целей - помощник Президента
Подписан меморандум о реализации в Туркменистане проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций»
Мир должен увидеть Армению такой, какая она есть - властолюбивой пропагандистской машиной - американский военный эксперт
Нейтрализован еще один оперативно-тактический баллистический ракетный комплекс ВС Армении - минобороны Азербайджана
Президенту пишут: Мы благодарны Вам за проявленную решимость, за работу, осуществляемую во благо народа
Посол Узбекистана и советник президента Латвии обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
Члены Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Зарубежные политические партии, депутаты и представители международных организаций выразили поддержку Азербайджану
Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике встретились с пострадавшими от ракетного обстрела в Гяндже (ФОТО)