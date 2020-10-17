В UNEC продолжается акция в поддержку Фонда помощи Вооруженным силам

Коллектив Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) с большим энтузиазмом наблюдает за операциями по контрнаступлению нашей храброй армии против военной провокации Армении, гордится освобождением наших земель изо дня в день.

Коллектив UNEC продолжает акцию добровольного перечисления средств в Фонд помощи Вооруженным силам. В продолжающейся акции коллектив UNEC перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам 171 тысячу 125 манатов.

Коллектив UNEC желает все новых и новых побед нашей могучей армии, источника нашей гордости, которая под руководством Верховного Главнокомандующего вписывает в нашу историю славные страницы.