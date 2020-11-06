Единовременная выплата в 190 манат охватит более 100 тыс. человек – Минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева начинается реализация очередной программы социальной поддержки. Безработным и неформально работающим малообеспеченным лицам, потерявшим работу в связи с особым карантинным режимом в городах Шеки и Лянкяран, а также в Гахском, Загатальском, Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском и Хачмазском районах будет выплачена единовременная выплата в размере минимального прожиточного минимума - 190 манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Ожидается, что единовременные выплаты охватят более 100 тысяч человек.

О начале осуществления выплат будет сообщено дополнительно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)