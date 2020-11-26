Информация о возвращении Амина не соответствует действительности - родственница плененного солдата

БАКУ /Trend/ - Распространяется ложная информация о возвращении раненого солдата Амина Мусаева, взятого в плен армянами.

Об этом в четверг сказала Trend родственница плененного солдата Мусаева Нубар Абадова.

Она сказала, что некоторые сайты и страницы в социальных сетях делятся информацией о том, что Амин Мусаев возвращен из плена.

"Хочу сообщить, что у нас нет какой-либо информации об Амине. Он не возвращен и все еще находится в плену. Мать Амина онкобольная и находится в тяжелом состоянии. Распространение такой необоснованной информации ухудшает её состояние и беспокоит нас еще больше. В соцсетях было распространено видео о том, что Амина вернули и он встречается с матерью. Это совершенно ложная информация. Солдат на видео - не Амин Мусаев. Призываем всех не распространять неофициальную информацию и не усугублять нашу ситуацию. Каждый раз, когда мать Амина слышит такие новости, ее состояние ухудшается", - сказала Нубар Абадова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)