Группа азербайджано-турецких альпинистов взошла на вершины "Пик Гейдара" и "Пик Ататюрка" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с днями памяти общенационального лидера азербайджанского народа, гениальной личности Гейдара Алиева и основателя Турецкой Республики, лидера братского турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка группа азербайджано-турецких альпинистов поднялась на вершины "Пик Гейдара" и "Пик Ататюрка". К данной инциативе присоединились и сотрудники телевидения Real.

Об этом сообщила в понедельник Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что сначала члены группы во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиевым почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили к его могиле цветы, а также возложили венок к памятнику великого лидера братского турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка в Баку.

Несмотря на сложный рельеф массива "Гызыл Гая" хребта Башдаг Большого Кавказа, участники группы с воодушевлением и победным настроением поднялись на "Пик Гейдара" и "Пик Ататюрка", возложили цветы к барельефам гениальных личностей обоих народов, почтили их светлую память, водрузили флаги Азербайджана и Турции.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)