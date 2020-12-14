Студенты и выпускники БГУ, ставшие шехидами в Отечественной войне Азербайджана (ФОТО)
Общество 14 декабря 2020 18:23 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В социальных сетях опубликованы фото нескольких студентов и выпускников Бакинского государственного университета, ставших шехидами в Отечественной войне Азербайджана.
Trend представляет вашему вниманию эти фотографии:
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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