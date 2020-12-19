В рамках проекта “Социальные сады” высаживаются фруктовые деревья еще для 250 малообеспеченных семей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Социальные сады", совместно реализуемого министерством труда и социальной защиты населения и Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева в 11 районах разбиваются интенсивные фруктовые сады еще для 250 малообеспеченных семей, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минтруда.

Сейчас участки, выбранные под сады, расчищаются от старых, неплодоносных деревьев, пней и камней. Они вспахиваются, ограждаются и готовятся для высадки деревьев. На участках проводится водопровод, создаются системы поливки и высаживаются саженцы.

В рамках проекта на территорию в 110 гектаров запланировано посадить свыше 80 тысяч саженцев различных плодоносных фруктовых деревьев. На участках будут созданы современные системы капельного орошения.

Участникам проекта будет оказываться поддержка и на этапах агротехнического ухода, логистики и продажи готовой продукции, предоставляться консультационные услуги.

Отметим, что за последние 2 года в рамках проекта садоводческие хозяйства созданы для 375 малообеспеченных семей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)