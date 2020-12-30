Сегодня последний день работы праздничных ярмарок в Баку и на Абшероне

БАКУ /Trend/ - Сегодня последний день работы ярмарок "Из села в город", действующих в Баку и на Абшероне. В праздничные дни ярмарки работать не будут.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" министерства сельского хозяйства Маис Мусаев.

"В ярмарках участвовали 113 фермеров из 34 районов. Некоторые фермеры уже полностью распродали свою продукцию и вернулись домой", - сказал он.

Отметим, что 21 декабря в Баку и на Абшероне в преддверии праздников открылись по трем адресам сельскохозяйственные ярмарки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)