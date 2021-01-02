Заразившийся COVID-19 главный редактор Информагентства Trend вышел из комы
БАКУ /Trend/ - Состояние главного редактора Информационного агентства Trend Руфиза Хафизоглу улучшилось, он вышел из комы, сообщили в субботу Trend члены его семьи.
Отметим, что уже несколько дней давление и температура Хафизоглу в пределах нормы: "Сегодня сатурация 95%, он вышел из комы, состояние улучшается".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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