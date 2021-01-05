В Азербайджане рост цен на топливо не повлияет на общественный транспорт - депутат

БАКУ / Trend/ - Не думаю, что в Азербайджане повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо приведет к увеличению стоимости проезда в общественном транспорте.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Депутат отметил, что вопрос повышения цен на проезд контролируется Тарифным советом: "То есть увеличить стоимость проезда в общественном транспорте может только Тарифный совет. Но поскольку такое решение не обсуждается, то и говорить о подорожании не приходится. Что касается услуг такси, то повышение тарифов зависит от отдельных предприятий. Лица, оказывающие услуги такси, сами устанавливают цены за проезд. Думаю, что и здесь не будет наблюдаться серьезный рост, потому что в этой сфере сильная конкуренция и операторы стараются предоставлять услуги по более привлекательным ценам. В Баку даже есть такие службы такси, что пользоваться ими выгоднее, нежели водить собственный автомобиль".

Напомним, что 4 января состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, на котором были рассмотрены обращения соответствующих структур и приняты определенные решения. На заседании была определена розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в размере 1 манат за 1 литр, дизельного топлива – 80 гяпиков за 1 литр.

Последняя корректировка цен на дизельное топливо была осуществлена 02.12.2013 года, а на бензин марки АИ-92 - 14.07.2017 года.

В целях нейтрализации влияния роста цен на дизельное топливо на хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки, им будет выплачена компенсация. Механизм предоставления компенсации будет обнародован до конца января.

Новые тарифы вступают в силу с 5 января 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)