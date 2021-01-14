К началу пандемии в Азербайджане находилось около 60 тыс. иностранцев, не успевших выехать - миграционная служба
БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2020 года число приезжающих в Азербайджан резко сократилось в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.
"Ограничения в пересечении границ в связи с пандемией негативно отразились и на миграционных процессах. В период начала пандемии в стране находились 59 800 мигрантов, которые в связи с ситуацией не могли или не хотели выезжать из Азербайджана. Обращения этих лиц были удовлетворены, и ни один из них не был выдворен из страны. Были учтены и обращения иностранцев с истекшим сроком действия паспорта".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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