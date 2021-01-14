Азербайджан в пятерке самых счастливых стран, Армения же в числе самых несчастных – опрос

БАКУ/Trend/ - Азербайджан оказался в пятерке самых счастливых стран с индексом счастья в 76 процентов, в то время как Армения в числе самых несчастливых стран с индексом в 12 процентов.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные опроса, который провел фонд «Демократические инициативы» и Киевский международный институт социологии.

Кроме Армении самый низкий рейтинг у Украины (14%), Гонконга (7%), Ганы (0) и Северной Македонии (-3%).

По данным опроса, самые счастливые люди проживают в Кыргызстане (85%), Казахстане (78%), Эквадоре (77%), Колумбии (77%).