Вакцинация в Азербайджане проводится на добровольной основе

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от коронавируса в Азербайджане осуществляется на добровольной основе, сообщает в понедельник Trend.

Стратегия вакцинации опирается на принципы:

– безопасности (защита здоровья населения и выбор эффективной, качественной и безопасной вакцины в борьбе с COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2);

– прозрачности (финансирование процесса вакцинации – госбюджет, Фонд борьбы с коронавирусом и др.) и доступности населения к информации о процессе;

– поэтапности;

– справедливости (вакцинация для каждого лица с приоритетом для групп риска, независимо от его дохода, места проживания и других особенностей);

– ответственности (в связи с тем, что деятельность всех заинтересованных сторон, привлеченных к вакцинации, оказывает непосредственное влияние на здоровье населения и сказывается на доверии общества, программа вакцинация должна проводиться ответственно и своевременно);

– на налаживании конструктивного сотрудничества на международном уровне со всеми заинтересованными в борьбе с пандемией сторонами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)