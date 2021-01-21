Ветерану Карабахской войны подарили вторую жизнь - Trend TV представляет кадры хирургической операции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Кавалер ордена "Азербайджанское знамя", участник Карабахской войны Хагани Салимов родом из Ходжалы. Недавно он перенес открытую операцию сердца, в ходе которой ему был поставлен имплант аппарата, предназначенный заменить транспортную функцию левого желудочка.

Как передает в четверг Trend TV, операция была проведена азербайджанскими и турецкими специалистами.

Живой свидетель Ходжалинской трагедии, участник Карабахской войны Хагани Салимов прошел обследование во время лечения от пневмонии легких в одной из пандемических больниц. Ему был поставлен диагноз сердечная недостаточность последней стадии. Пациенту с септическим шоком и пневмонией, как единственный способ выжить во время лечения от инфекции, должна была сделана трансплантация сердца или имплантация вспомогательного левого желудочка. Врачи решили провести экстренную операцию, которая, несмотря на то, что проходила в напряженных условия, завершилась успешно. Придя в себя после операции, Хагани Салимов услышал новость о победе в Отечественной войне.

Отметим, что сложная операция была проведена под руководством доктора медицинских наук Рашада Махмудова при участии доктора, профессора Университета Эге Турции Тахира Ягды и большой команды медперсонала страны.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)