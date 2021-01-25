Охота в Азербайджане

На эту тему написано много трудов, в том числе научных, но она все еще не перестает быть актуальной. Человек занимается охотой с доисторических времен, и в течение тысячелетий она была основным образом жизни и источником пищи, частью обрядов и ритуалов, основой анималистических мотивов в религиях и мифологиях многих народов. Ритуалы, совершаемые древними охотниками перед охотой, и сами охотничьи сцены изображены на наскальных рисунках в Гобустане. Именно охотники приручили диких животных и дали начало отрасли сельского хозяйства – животноводству. Но одновременно они считаются виновниками в исчезновении представителей древней мегафауны – мамонта, шерстистого носорога, первобытного тура, пещерного медведя и льва и т.д.

По мере открытия новых источников существования охота постепенно отошла на второй план, оставаясь, однако, по силе привычки и врождённой наследственной потребности одним из главных удовольствий. В средневековье она становится достоянием только высших классов общества.

Сцены охоты азербайджанских феодалов ярко изображены на образцах средневекового миниатюрного искусства. Эти ценные элементы дают ученым представление о видовом составе нашей древней фауны.

Традиционно охотничьими объектами были копытные и хищные млекопитающие, которые обеспечивали человека мясом, шкурами, рогами, мехом и т.д. На мелких животных и птиц начали охотиться в поздние времена по мере исчезновения крупных объектов охоты. Из фауны нашей страны исчезли онагры, куланы, дикие лошади, первобытные быки, сайгаки, львы, гепарды и т.д. Хищники в большинстве случаев истреблялись как пищевые конкуренты и источник опасности для человека умелого.

Многочисленные стада джейранов в низменных районах Азербайджана уничтожались полчищами разных иностранных завоевателей. До наших дней сохранились 8 видов копытных, из которых только кабаны и восточнокавказские туры не включены в Красную книгу страны. Ресурсы большинства видов не представляли возможностей для организации в Азербайджане промысловой охоты. Хотя в советский период проводили заготовки пушнины мелких хищников и грызунов, меха наших животных из-за обитания в южном климате не имели желаемого качества. Даже завезенные для этой цели еноты, скунсы, енотовидные собаки, шиншиллы, нутрии утратили свое пушно-промысловое значение, а еноты стали всеядными вредителями. Тем временем спрос на пушнину в мире падает вследствие просветительских работ разных экоактивистов, организаций по охране прав животных и т.д.

В мире люди все еще продолжают охотиться.

В последнее время широко распространилась так называемая трофейная охота, когда благодаря средствам, полученным от иностранных охотников, местные общины могут улучшить свои социально-экономические возможности.

В западных странах благодаря грамотной организации охоты, численность охотничьих видов увеличилась настолько, что они порой становятся вредителями лесного и сельского хозяйства. Состояние популяций животных в этих странах намного лучше, чем в местах, где действует полный или частичный запрет на охоту.

В Азербайджане законом разрешается любительская охота на некоторых видов птиц и млекопитающих. По разным причинам в стране иногда охота временно запрещается («птичий грипп», карантинные меры из-за COVİD-19). На такие запреты охотники, а их в стране десятки тысяч, отвечают протестами и считают это ущемлением своих гражданских прав, утвержденных законом.

Некоторые слои общества требуют запретить охоту навсегда, считая ее одной из основных причин полного истребления и исчезновения с занесением в Красную книгу многих видов животных.

С целью организации диалога между этими сторонами в феврале 2020 года азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы был организован международный форум с участием иностранных экспертов и местных заинтересованных структур. После долгих дискуссий и изучения опыта разных стран, участники форума сошлись во мнении разрешить охоту в стране, но в научно обоснованных пределах и под строгим надзором природохранных органов власти.

Мне лично не представляется возможным искоренить охоту из жизни и сознания человека. Она родилась с самим человеком миллионы лет назад и, хотя перестала играть первоначальную роль в его жизни, таится на подсознательном уровне, проявляясь в момент необходимости как один из главных его инстинктов выживания.

Все религии много тысяч лет учат человека не убивать. Но контролировать охоту в разумных рамках возможно, что и следует нам делать в будущем.

Нереально рядом с каждым охотником отправить одного государственного надзирателя. Поэтому они сами должны отнестись к этому делу ответственно и с совестью. Насколько наши охотники готовы к этому, насколько они обладают соответствующими знаниями? Эти вопросы требуют общественных дискуссий.

Эльшад АСКЕРОВ, научный сотрудник Института Зоологии НАНА