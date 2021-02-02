Отцы двух шехидов прооперированы при поддержке Фонда "YAŞAT" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" профинансировал расходы на хирургическую операцию отцов двух шехидов, сообщили во вторник Trend в Фонде.
Было отмечено, что работы по удовлетворению потребностей членов семей шехидов продолжаются.
В рамках этих мер расходы на хирургическую операцию отца шехида Эльфага Нагиева - Азада Нагиева, а также отца шехида Эльтуна Гасымова - Вугара Гасымова профинансированы Фондом.
Также было отмечено, что Фонд "YAŞAT" взял на себя расходы в связи с лечением и хирургической операцией матери шехида Турала Гараева Самаи Гараевой и его супруги Дурданы Гараевой.
Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.
Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.
Также функционирует колл-центр Фонда - "8110".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)