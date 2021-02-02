В Карабахе первыми будут диагностированы месторождения, существовавшие до 1993 года

БАКУ /Trend/ - На первоначальном этапе на освобожденных территориях будет проведена инспекция и диагностика месторождений полезных ископаемых и подземных запасов минерального сырья, которые существовали до 1993 года.

Об этом на передаче "Час эксперта" сказал начальник Геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев, сообщает во вторник Trend,

По его словам, деятельность в этом направлении уже началась, проводятся оценочные работы.

Алиев добавил, что после оценки будет установлен нанесенный ущерб и выявлены остаточные запасы, а также определены перспективные направления: "На основании этого будут подготовлены предложения для рационального использования этих ресурсов".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)