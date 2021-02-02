Последняя ситуация в опозневой зоне в Бадамдаре

БАКУ /Trend/ - Динамика процесса в оползневой зоне в Бадамдаре снизилась.

Об этом на передаче "Час эксперта" сказал начальник Геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев, сообщает во вторник Trend,

По его словам, в настоящее время на месте работают специалисты структуры: ""Ежедневно проводятся мониторинги. Визуальные наблюдения осуществляются в светлое время суток. Было установлено, что динамика процесса снизилась. Но требуется время, так как последние дожди создали условия для частичной коллоидизации пород на склоне. В процессе течения центрального скопления пород на правом и левом его фланге образовались массы, которые частично находятся в подвешенном состоянии. Они считаются утратившими свою устойчивость в зависимости от степени влажности".

Алиев добавил, что сейчас специалисты ждут прекращения процесса: "После того, как процесс остановится, начнутся восстановительные и укрепительные работы, будут ликвидированы источники воды, выходящие на поверхность склона, и предприняты другие меры".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)