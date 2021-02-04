Назначены начальники отделов полиции двух районов Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Назначены новые начальники отделов полиции Масаллинского и Товузского районов, сообщает в четверг Trend.
Соответствующие приказы об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Так, начальник отдела Нефтчалинского РОП полковник Вусал Шебендаев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела полиции Масаллинского района, а начальник отдела полиции Масаллинского района Габиль Амирасланов назначен начальником Товузского РОП.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
.
Лента новостей
ОБСЕ привержена поддержке Азербайджана в выполнении его обязательств по обеспечению безопасности - МИД Швеции
Президент Ильхам Алиев: В трудные времена нашей истории, пережитые в прошлом году, мы стали свидетелями солидарности итальянского народа с нами
Президент Ильхам Алиев: Работа над вопросом, связанным с созданием Итальяно-азербайджанского университета, уже началась
Президент Ильхам Алиев: В связи с восстановительными и строительными работами уже приглашены несколько итальянских компаний
Действия ЮНЕСКО создают впечатление, что христианские памятники важнее мусульманских и еврейских – мнение
Темы, которые не рекомендовано проходить, не следует включать в оценивание – Минобразования Азербайджана
Мониторинговый центр в Агдаме создает большие перспективы для стабильности в регионе – военный эксперт
Для отказавшихся идти в школу учеников отдельные онлайн-уроки проводиться не будут - минобразования Азербайджана
Туркменистан предложил Пакистану и Афганистану рассмотреть подписание совместного соглашения о транзитной торговле