В Азербайджане страховая часть трудовых пенсий увеличена на 2,8%

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана пенсионный капитал страховой части индивидуальных счетов индексирован в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен и с первого января увеличивается на 2,8 процента.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал директор Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов, передает в пятницу Trend.

По его словам, это изменение служит интересам тех, кто работает по трудовому договору и участвует в системе социального страхования, а также показывает, что пенсионный капитал на их лицевых счетах увеличивается не только в результате ежемесячных отчислений на социальное страхование с их заработной платы, но и ежегодно индексируется государством. Руководитель Фонда также предоставил информацию о реформах в пенсионной сфере и работе, которая будет проделана в этом году.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)