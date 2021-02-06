Вакцины также защитят от болезней, вызванных мутировавшими вирусами - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - У определенного числа людей за счет вакцин планируется создать иммунитет против COVİD-19.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ Профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, на сегодня значительное количество людей уже заразились вирусом и выздоровели. Это означает, что у них уже возник иммунитет против вируса.

"С помощью вакцин мы создадим такой иммунитет и у остальных людей. Если это будет сделано в отношении 2/3 населения, вирус исчезнет, что может стать концом пандемии", - отметил Гурбанов.

Он добавил, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от любого инфекционного заболевания.

"В вакцине против COVİD-19 содержится уничтоженный или сильно ослабленный вирус. После вакцинации у людей возникает иммунитет за счет образовавшихся антител, которые нейтрализуют попадающие в организм извне вирусы и обладают защитными функциями.

Вакцины, в настоящее время используемые в Азербайджане, также защитят от болезней, вызванных мутировавшими вирусами. Около 91-92 процентов людей полностью защитятся от вируса, а остальные, даже если и заразятся, то перенесут болезнь в легкой форме", - добавил Акиф Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)