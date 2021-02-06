Сельджук Байрактар вручил азербайджанским военнослужащим сертификаты (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие успешно завершили 4-месячный курс "Оператор БПЛА Bayraktar TB2".
Как сообщает в субботу Trend, технический директор и совладелец компании Baykar Makina, производящей в том числе БПЛА Bayraktar TB2, Сельджук Байрактар вручил 77 азербайджанским военнослужащим, успешно прошедшим курс, соответствующие сертификаты.
На церемонии вручения принимали участие: посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, военный атташе Азербайджана в Турции, полковник Мушфиг Мамедов, заместитель командующего ВВС Азербайджана, полковник Эльшад Панахов и генерал Намиг Исламзаде, начальник управления ВВС министерства обороны, полковник Эльчин Ахундов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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