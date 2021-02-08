В Азербайджане будет проведен электронный прием документов для желающих работать директором школы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 10-13 февраля будет проведен электронный прием документов для конкурса по приему на работу директоров государственных общеобразовательных школ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобразования.

В конкурсе могут участвовать лица с высшим педагогическим образованием или с образованием по специальности управления, имеющие педагогический стаж не менее 5 лет (при наличии научной степени и научного звания – 3 года по специальности организация и управление образования).

Конкурс состоит из 4 этапов: электронный прием документов, тестовый экзамен, собеседование и замещение по вакансиям. С 28 сентября по 5 октября 2020 года кандидатам, которые не прошли электронную регистрацию и не подтвердили свое заявление будет дана возможность завершить регистрацию, а лицам, чье электронное заявление было принято, будет предоставлена возможность снова выбрать вакансию. Кандидаты, выбравшие вакансии, должны до 13 февраля подтвердить электронные заявления.

19 февраля планируется провести пробный экзамен по приему на работу директоров, в котором могут принять участие лица, прошедшие электронную регистрацию.

Все сотрудники, отвечающие за организацию экзаменов в экзаменационном центре, должны сдать тест на COVID-19.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)