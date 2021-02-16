26 февраля первый урок в школах Баку будет посвящен годовщине Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - 26 февраля первый урок и занятия в общеобразовательных заведениях и детско-юношеских центрах развития будут посвящены 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили во вторник Trend в Управлении образования по г. Баку.

Согласно соответствующему Плану мероприятий Управления, в образовательных учреждениях будут проведены онлайн-мероприятия, посвященные годовщине Ходжалинского геноцида.

Также в Баку запланирована организация виртуального конкурса рисунка и выставок, посвященных Ходжалинской трагедии.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)