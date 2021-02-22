Импортируемая из Турции партия замороженного фарша оказалась непригодной для потребления

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает осуществлять контроль за импортом в страну продуктов питания.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, сотрудники АПБ произвели осмотр 22,33 тонн замороженного фарша из индейки производства турецкой компании DİREKÇİ DİS TİCARET LTD, импортируемого в страну ООО "GLOBAL MEAT". В ходе проверки из партии были взяты образцы и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате исследований в продукте были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

Агентство приняло решение об обезвреживании и утилизации замороженного фарша, непригодного к употреблению. В настоящее время в рамках требований законодательства Азербайджана принимаются соответствующие меры.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)