Погода в Азербайджане в марте

БАКУ /Trend/ - В марте среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами ниже нормы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Объем месячных осадков в основном будет близким к климатической норме, а на некоторых территориях несколько превышать ее. В первые дни марта на территории Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах прогнозируется снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха в марте ожидается на уровне 5-7 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью - 2-7 градусов тепла, в отдельные дни 0-2 градуса мороза, днем - 7-12, местами - 15-18 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма 20-27 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова)