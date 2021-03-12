Дальнейший рост инфицирования в Азербайджане сделает неизбежным ужесточение карантина - депутат

БАКУ /Trend/ - Число граждан Азербайджана, находящихся в активной фазе лечения в больницах особого режима, приближается к пяти тысячам, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов.

По его словам, после ослабления карантинного режима многие считают, что с COVID-19 покончено.

"К сожалению, люди все еще не соблюдают правила, даже были случаи, когда организовывались свадьбы на 100-120 человек. Все это приводит к росту уровня инфицирования. Если 100 человек собираются вместе, то заражение неизбежно", - сказал Мамедов.

"Если мы и далее не будем соблюдать правила, то количество случаев заражения будет расти, что актуализирует необходимость ужесточения ограничений. В частности, если учесть, что в праздник Новруз люди будут ходить друг к другу в гости, то угроза распространения вируса становится реальной. Новруз - любимый всеми праздник, и люди захотят поздравить друг друга, это их право. Но в борьбе с вирусом необходимо продемонстрировать единство. Поэтому нужно с пониманием относиться к решениям, которые могут быть приняты Оперативным штабом при Кабмине. Если сегодня число зараженных - 600, а завтра будет 1 000, то ужесточение карантина неизбежно. Поэтому люди должны соблюдать правила", - отметил депутат.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)