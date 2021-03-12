Товуз под снежным покрывалом (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В центре Товузе толщина снежного покрова составила 10 сантиметров.
Как передает в пятницу Trend, продолжающийся несколько часов снегопад укутал город в белое покрывало. Как сообщают жители, на горных территориях высота сугробов достигает полуметра.
В Исполнительной власти Товузского района было отмечено, что никаких проблем в снабжении населения газом, электричеством и водой в связи со снегопадом нет. Дороги очищаются специальной снегоуборочной техникой.
Снегопад в Товузском районе продолжается и сейчас.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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