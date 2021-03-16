Названы сроки начала приема в первый класс на 2021-2022 учебный год в Азербайджане

Общество 16 марта 2021 13:29 (UTC+04:00)
Названы сроки начала приема в первый класс на 2021-2022 учебный год в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Прием детей в первый класс на 2021-2022 учебный год начнется во второй половине апреля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Этот процесс будет осуществляться посредством портала www.mektebegebul.edu.az.

Регистрация должна осуществляться родителем или другим законным представителем ребенка.

В ряде школ будут созданы альтернативные регистрационные центры для оказания технической помощи и поддержки гражданам.

О точной дате начала приема будет объявлено заранее.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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