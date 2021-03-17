Эксперт о причинах роста числа заражений коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в последнее время наблюдается рост числа заражений коронавирусом, что может иметь несколько причин, в числе которых и влияние новой волны заражений в мире, сказал в среду Trend зампредседателя парламентского комитета по здравоохранению Рашад Махмудов.

По его словам, нестабильная погода в стране тоже создает условия для распространения вирусных заболеваний. Еще одна причина в том, что люди расслабились и стали меньше соблюдать меры защиты от заражения в общественных местах.

Говоря о том, может ли эта ситуация повлечь за собой ужесточение карантина, Махмудов добавил, что страны, учитывая накопленный за год опыт, а также состояние ресурсов сферы здравоохранения, готовят план мер: «Опыт стран мира показывает, что соблюдение правил личной гигиены, упреждающих мер, а также ответственный подход к борьбе с вирусом большой части общества может быть более результативным, чем ужесточение карантина. Но локально шаги предпринимаются после анализа каждодневных показателей и их обсуждения всеми надлежащими структурами и экспертами Оперативного штаба. Хотелось бы, чтобы в последующие дни показатели заражаемости не росли, но для этого каждый должен соблюдать решения и меры, предпринимаемые государством».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)