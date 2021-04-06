В Азербайджане будет организована вакцинация журналистов от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) рассмотрело обращение Совета печати к правительству о вакцинации журналистов от коронавируса, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совет.

Как говорится в письме госагентства, поступившем в Совет печати, в связи с этим уже дано соответствующее поручение, и необходимо предоставить в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) список журналистов для вакцинации.

Совет печати обратился к СМИ с просьбой предоставить списки сотрудников старше 18 лет, которые не были вакцинированы, с указанием следующей информации: