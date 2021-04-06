В Азербайджане будет организована вакцинация журналистов от COVID-19
БАКУ /Trend/ - Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) рассмотрело обращение Совета печати к правительству о вакцинации журналистов от коронавируса, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совет.
Как говорится в письме госагентства, поступившем в Совет печати, в связи с этим уже дано соответствующее поручение, и необходимо предоставить в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) список журналистов для вакцинации.
Совет печати обратился к СМИ с просьбой предоставить списки сотрудников старше 18 лет, которые не были вакцинированы, с указанием следующей информации:
- дата рождения;
- данные удостоверения личности (серийный номер или код FIN);
- контактные данные (стационарный и мобильный телефон).
Списки в формате PDF необходимо отправить на адреса электронной почты Совета печати [email protected]и [email protected].
Контактное лицо: Аваз Рустамов. Телефоны: (012) 441 35 30; (050) 206 96 02.
Совет печати обобщит поступившие данные и направит их в TƏBİB.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)