АПБ Азербайджана выявило нарушения в связи карантинным режимом в 22 заведениях общепита

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает проводить рейды для контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса, утвержденных Кабинетом министров.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, в рамках контрольных мер на 413 объектах общепита было проведено 694 мониторинга.

В ходе проверок на 22 объектах общепита в Хатаинском, Насиминском, Низаминском, Сабаильском, Ясамальском, Наримановском, Гарадагском, Бинагадинском районах Баку, Сумгайыте, Абшеронском, Агстафинском, Сальянском, Гейгельском, Кюрдамирском районах были выявлены грубые нарушения законодательства.

По данным фактам приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)