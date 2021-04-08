В Азербайджане выявлено 2 717 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 1 341 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 717 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровел 1 341 заболевший, скончался – 31 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлен 279 181 случай заражения COVID-19. Из этого числа 245 881 человек выздоровел, 3 811 – скончались. Продолжается лечение 29 489 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 14 581 тест, а в целом за все время пандемии – 2 977 593 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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