Вакцинация – единственный способ вернуться к нормальной жизни – Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уже сделано более 1 миллиона прививок против COVID-19.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

Он призвал граждан вакцинироваться: «Никаких серьезных осложнений не наблюдается. Вакцинация – единственный способ защитить себя и своих близких и вернуться к нормальной жизни».

(Редактор: Надир Насиров)