Вакцинация – единственный способ вернуться к нормальной жизни – Шахмар Мовсумов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уже сделано более 1 миллиона прививок против COVID-19.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.
Он призвал граждан вакцинироваться: «Никаких серьезных осложнений не наблюдается. Вакцинация – единственный способ защитить себя и своих близких и вернуться к нормальной жизни».
(Редактор: Надир Насиров)
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