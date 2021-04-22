В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 610 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 047 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 610 человек, скончались - 39, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 307 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 272 575 человек вылечились, 4 274 - скончались, число активных больных составило 31 131.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 542 теста, а в целом за все время пандемии – 3 153 877.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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