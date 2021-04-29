В Азербайджане стартовал этап выбора школы в рамках приема в I класс
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начался этап выбора школы для приема в I класс на 2021-2022 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.
Также стартовали процесс размещения запросов по азербайджанскому сектору обучения и регистрация на собеседование по проверке устной речи детей для зачисления в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с преподаванием на других языках.
Запись на собеседование по приему в первый класс государственных общеобразовательных учреждений с преподаванием на других языках завершится 8 июня. Собеседования планируется провести в режиме онлайн с 4 мая по 14 июня 2021 года.
Электронная регистрация по приему в первый класс завершится 14 сентября 2021 года.
Отметим, что с 27 апреля стартовал прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год. Данный процесс осуществляется посредством электронного портала www.mektebeqebul.edu.az
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)