Фонд YAŞAT улучшил жилищные условия еще 77 семей шехидов и ветеранов войны
БАКУ /Trend/ - С 26 апреля по 2 мая Фонд YAŞAT улучшил жилищные условия семей 77 шехидов и ветеранов войны.
Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновация при Президенте Азербайджана, за отчетный период Фонд YAŞAT оплатил расходы на лечение 68 членов семей шехидов и ветеранов войны.
Помимо этого, были оплачены долги пяти семей шехидов.
Было отмечено, что планируется улучшить жилищные условия еще 20 человек, оплатить расходы на лечение 40 человек и погасить долги шести лиц из числа членов семей шехидов и инвалидов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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