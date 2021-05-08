Запущен фотобанк, посвящённый Карабаху и Шехидам (ФОТО)
Создан и введен в эксплуатацию уникальный единый фотобанк, посвященный Карабаху и Шехидам.
Таким образом, через платформу каждый пользователь может получить информацию о шехидаx, а также обновить и обогатить имеющуюся информацию. Благодаря этому платформа будет постоянно развиваться и улучшаться.
Кроме того, в фотобанке будут представлены фотографии истории, жизни и культуры Карабаха, а также краткие биографии военнослужащих, участвовавших в Первой и во Второй Карабахских Войнах.
Отметим, что данный проект реализуется компаниями PASHA Life и PASHA Holding. Цель данного проекта – сбор, хранение и распространение информации о Карабахе, а также увековечение памяти наших шехидов.
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