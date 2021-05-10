За неделю разминировано 93 гектара освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С третьего по восьмое мая 93 гектара освобожденных территорий Азербайджана очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию в связи с операциями, проведенными на освобожденных от оккупации территориях.

Отмечается, что с третьего по восьмое мая в ходе минно-поисковых операций в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане было обнаружено и обезврежено 23 противопехотные и 12 противотанковых мин, а также 104 неразорвавшихся боеприпаса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)