В Азербайджане завершается строительство 2 водохранилищ на реке Араз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается строительство водохранилищ "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, оба водохранилища будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

"Они будут заполнены водой. Азербайджан и Иран будут совместно использовать их", - сказал Керимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)