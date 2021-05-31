На азербайджанских телеканалах в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока»

БАКУ /Trend/ - На телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş для азербайджанского и русского секторов обучения представлена программа «Время урока» в соответствии с расписанием на 31 мая, сообщили в понедельник Trend в Министерстве образования.

Было отмечено, что Минобразования рекомендует изучать темы, представленные в программе «Время урока», так как эти телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших преподавателей.

Видеоуроки также можно посмотреть на YouTube-канале Минобразования, портале (video.edu.az), страницах видеоуроков и на телеканале «Təhsil» (Образование) в Facebook.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)