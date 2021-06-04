Стал известен победитель свободных заездов FIA F2 Гран-при Азербайджана Формулы-1
БАКУ /Trend/ - В Баку завершились свободные заезды FIA F2 в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает в пятницу Trend.
Пилот команды Hitech Grand Prix Юрий Випс, опередив соперников, занял первое место.
Отметим, что четвертого июня стартовали свободные заезды FIA F2.
Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходит в Баку 4-6 июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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