В рамках квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" произошла очередная авария (ФОТО)
Общество 5 июня 2021 16:45 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В рамках квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" произошла очередная авария.
Как сообщает в субботу Trend, пилот команды Alfa Romeo Антонио Ковиначчи не справился с управлением и болид врезался в ограждение на треке.
Пилот немедленно покинул поврежденный болид, который был снят с трека.
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в 16:00 по местному времени начался квалификационный заезд в классе F1, который продлится один час. По итогам соревнований будут определены позиции пилотов на старте завтрашнего Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", которые продлятся до шестого июня.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)
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