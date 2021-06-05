В рамках квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" произошла очередная авария (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" произошла очередная авария.

Как сообщает в субботу Trend, пилот команды Alfa Romeo Антонио Ковиначчи не справился с управлением и болид врезался в ограждение на треке.

Пилот немедленно покинул поврежденный болид, который был снят с трека.

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в 16:00 по местному времени начался квалификационный заезд в классе F1, который продлится один час. По итогам соревнований будут определены позиции пилотов на старте завтрашнего Гран-при Азербайджана "Формулы 1".