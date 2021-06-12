Сегодня Баку принимает первую игру ЕВРО-2020

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 будет проведен матч между национальными командами Швейцарии и Уэльса, сообщает в пятницу Trend.

Напомним, что вчера в Риме состоялась первая игра группы А чемпионата Европы по футболу, в которой встретились Италия и Турция.

Остальные три игры группы А будут проведены в Баку. Бакинский олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу. Три из них – это матчи группы А: Швейцария – Уэльс (12 июня), Турция – Уэльс (16 июня) и Швейцария – Турция (20 июня).

Четвертьфинал ЕВРО-2020 будет проведен в Баку 3 июля, в 18:00 по местному времени.

Отметим, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Напомним, что в прошлом году чемпионат Европы по футболу был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)