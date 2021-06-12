На пастбища освобожденного Кельбаджара переносятся животноводческие и пчеловодческие хозяйства (ФОТО) (версия 3)

(первая версия в 11:25)

БАКУ /Trend/ - Начался перенос на пастбища освобожденного от оккупации Кельбаджарского района Азербайджана животноводческих и пчеловодческих хозяйств, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Рабочую группу по экономическим вопросам при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Перенос этих хозяйств осуществляется в рамках пилотного проекта.

До конца нынешнего года на пастбища Кельбаджара планируется перенести шесть овцеводческих хозяйств (более 10 тысяч голов скота).

Уже завершился перенос пяти хозяйств, принадлежащих кельбаджарским фермерам, а также племенных овцеводческих хозяйств ООО Azəraqrar Dövlət Emal və İstehsalat Birliyi при министерстве сельского хозяйства в заранее определенные места.

До реализации пилотного проекта были оценены риски переноса хозяйств на пастбища, совместно с местными исполнительными органами проведен осмотр территорий для обеспечения безопасности отар и пчелиных ульев, а также фермеров.

После определения рисков фермерам сообщили координаты мест, где будут размещены хозяйства.

Работники фермерских хозяйств, согласившиеся переехать на пастбища в Кельбаджаре, прошли тренинги в Гекгельском региональном тренинговом центре Агентства по разминированию, им разъяснили правила поведения в месте дислокации.

Перенос хозяйств на пастбища был осуществлен в рамках взаимодействия с МВД и при непосредственном участии местных подразделений полиции.

Отделы контроля над использованием земель и организации и мониторинга животноводства министерства сельского хозяйства будут проводить регулярные мониторинги деятельности перенесенных хозяйств, соблюдения правил гражданами в местах дислокации и оценки рисков.

Пилотный проект нацелен на оценку возможностей использования пастбищ на освобожденных территориях, в частности, в Кельбаджарском районе, определение рисков, обеспечение в соответствии с этим переноса в последующие годы еще большего числа хозяйств на кельбаджарские пастбища.

Отметим, что в освобожденном Кельбаджарском районе существует большой потенциал для развития животноводства. В советское время пастбища Кельбаджара были основным местом для овечьих отар и другого крупного и мелкого рогатого скота. До оккупации эти пастбища использовали животноводческие хозяйства более 30 районов Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)