С 21 июня Азербайджан смогут посещать граждане еще нескольких стран – Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - С 21 июня Азербайджан смогут посещать граждане еще нескольких стран.
Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
«В результате систематических мер, осуществляемых в нашей стране, и успешной программы вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане продолжает улучшаться.
В этой связи в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров с 10 июня были введены смягчения для въезда в Азербайджан воздушным транспортом граждан ряда стран, где наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация
Учитывая неуклонное улучшение эпидемиологической ситуации в странах с более широким охватом вакцинации, с 21 июня гражданам следующих стран разрешено посещать территорию Азербайджана:
– США;
– Бахрейн;
– Объединенные Арабские Эмираты;
– Великобритания;
– Израиль;
– Венгрия;
– Катар.
Для посещения Азербайджана граждане вышеуказанных стран должны соблюдать следующие правила:
– для пассажиров старше 18 лет необходимо наличие официального документа, выданного соответствующей страной (паспорт COVID) о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19, и официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета;
– для пассажиров в возрасте от 1 до 18 лет необходимо наличие официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не более чем за 72 часа до вылета.
Для детей младше одного года паспорт COVID или документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется.
Все авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Азербайджан, должны регистрировать только пассажиров, чьи документы для перелета в страну отвечают соответствующим требованиям.
В обратном случае эти пассажиры не будут допущены к въезду в страну и будут возвращены обратным рейсом за счет авиаперевозчика», – говорится в информации.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)