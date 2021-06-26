В Азербайджане выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 67 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом, 67 человек выздоровели, двое - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 796 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 330 026 человек вылечились, 4 967 - скончались, число активных больных составляет 803.

За последние сутки в Азербайджане проведено 8 720 тестов на COVID-19, а за все время пандемии – 3 722 499.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )